Саакашвили попросил украинских властей «оставить его в покое»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заговорил о его возможной экстрадиции, поскольку дело о якобы подготовке им госпереворота на Украине «развалилось».

«После того как у них все «дело» треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь», — написал Саакашвили в Facebook.

Политик отметил, что дело против него «развалилось», свидетели «сбежали», а доказательства «исчезли».

«Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине», — отметил он.

Саакашвили приговорен грузинским судом к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Политик считает заочный приговор «незаконным, противоречащим международным нормам и здравому смыслу». В Киеве правоохранители считают приговор суда основанием для экстрадиции Саакашвили.