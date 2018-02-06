Срок ночного домашнего ареста для Саакашвили истек

Срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили истек.

Информацию об этом распространил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий во вторник, 6 февраля.

Чорнолуцкий считает, что власть может таким образом очистить его статус для выдворения из страны, сообщает «Инетерфакс».

После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничены ничем, кроме обязательства, как подозреваемого, получать повестки и являться по вызову на следственные действия.

26 января Апелляционный суд Киева постановил отправить лидера партии «Движение новых сил» и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест, но только в ночное время суток.

Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря и помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Саакашвили занялся организацией акций протеста сразу после возвращения на Украину в октябре 2017 года. В январе он вел переговоры с другими политическими силами, чтобы объединиться и отстранить президента страны Петра Порошенко от власти.