МВД Украины опровергло сообщение о попытке задержания Саакашвили

Сотрудники правоохранительных органов Украины не предпринимали попыток задержать лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел республики Зорян Шкиряк.

По его мнению, заявление соратника Саакашвили Давид Сакварелидзе о том, что спецподразделение СБУ «Альфа» якобы приехало в киевский отель для задержания политика, а затем покинуло здание, является информационной провокацией.

«Никакого спецназаа ни одного из правоохранителей подразделений Укаины там не было и быть не могло. Никаких попыток задержании Саакашвили не предпринималось. Они не смогут предоставить ни видео, ни фото с присутствием «Альфы» у отеля «Фермонт», потому что ее там просто не было», — говорится в сообщении представителя МВД Украины.

Ранее информацию о попытке задержать Михаила Саакашвили опровергла пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ).