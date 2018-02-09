СБУ опровергает сообщения о задержании Саакашвили

Служба безопасности Украины опровергает информацию соратников экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о задержании политика спецназом «Альфа».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елена Гитлянская.

«Информация не соответствует действительности», — сказала она.

Ранее 9 февраля о задержании Саакашвили сообщил его соратник Давид Сакварелидзе. Подтвердил задержание депутат рады Игорь Луценко.

Саакашвили приговорен грузинским судом к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Политик считает заочный приговор «незаконным, противоречащим международным нормам и здравому смыслу». В Киеве правоохранители считают приговор суда основанием для экстрадиции Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря и помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. 26 января Апелляционный суд Киева постановил отправить политика под домашний арест, но только в ночное время суток. Срок ареста истек 6 февраля.