 В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили

В МВД Украины подтвердили задержание бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Член коллегии министерства внутренних дел рассказал, что оперативные мероприятия прошил в Киеве. Однако подробностей источник не уточнил, передает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря политика Татьяны Баграновской, экс-президента Грузии задержали люди в камуфляжной форме. Все произошло без объяснения причин в ресторане рядом с офисом политического движения.

«Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении», — заявила официальный представитель Саакашвили.

Адвокат политика Павел Богомазов, в свою очередь, сообщил, что бывшего одесского губернатора увезли сотрудники пограничной службы Украины. Юрист также не располагает информацией о месте его нахождения, однако опасается, что целью властей является скорейшее выдворение политика из страны.

Как сообщал портал iz.ru, депутат Верховной рады Юрий Деревянко ранее заявил о задержании в центре Киева лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

В понедельник, 12 февраля, бывший грузинский лидер должен был явиться в киевскую прокуратуру на допрос в рамках экстрадиционной проверки, но в назначенное время политик так и не пришел.