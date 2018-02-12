Прямой эфир
Сюжет:

 В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МВД Украины подтвердили задержание бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Член коллегии министерства внутренних дел рассказал, что оперативные мероприятия прошил в Киеве. Однако подробностей источник не уточнил, передает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря политика Татьяны Баграновской, экс-президента Грузии задержали люди в камуфляжной форме. Все произошло без объяснения причин в ресторане рядом с офисом политического движения.

«Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении», — заявила официальный представитель Саакашвили.

Адвокат политика Павел Богомазов, в свою очередь, сообщил, что бывшего одесского губернатора увезли сотрудники пограничной службы Украины. Юрист также не располагает информацией о месте его нахождения, однако опасается, что целью властей является скорейшее выдворение политика из страны.

Как сообщал портал iz.ru, депутат Верховной рады Юрий Деревянко ранее заявил о задержании в центре Киева лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

В понедельник, 12 февраля, бывший грузинский лидер должен был явиться в киевскую прокуратуру на допрос в рамках экстрадиционной проверки, но в назначенное время политик так и не пришел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили рассказал о решении Украины депортировать его в Польшу
Апелляционный суд отклонил жалобу на отказ дать Саакашвили убежище на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017