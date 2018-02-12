Порошенко заявил о невозможности Саакашвили быть украинским политиком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Михаил Саакашвили не может быть украинским политиком, так как не является гражданином Украины. Об этом украинский лидер сообщил в интервью австрийскому изданию Profil.

«Он должен быть гражданином в соответствии с нашим законом, чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой. Он нарушил украинский закон и был осужден в Грузии», — отметил Порошенко.

Он добавил, что ситуация, происходящая в настоящее время вокруг Саакашвили, не входит в обязанности президента.

«Его могут выслать из страны, хотя я бы этого не хотел. Но это работа миграционной службы и пограничников, и я не хочу на нее влиять», — добавил украинский президент.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 февраля, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан украинскими силовиками в одном из ресторанов Киева. Спустя несколько часов после задержания Саакашвили депортировали из киевского аэропорта Борисполь в Польшу.