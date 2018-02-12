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Саакашвили депортировали из Украины в Польшу

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был депортирован из киевского аэропорта Борисполь в Польшу. Об этом сообщает украинское издание ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

«Это не депортация, а реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл», — сообщает издание.

Выдворение политика из Украины также подтвердила погранслужба Украины.

«Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 февраля, украинские силовики задержали Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева, после чего политика увезли в неизвестном направлении. По данным МВД Украины, Саакашвили должен был явиться в понедельник в прокуратуру Киева на допрос, однако он не пришел в назначенное время.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу президента страны Петра Порошенко. Несмотря на запрет во въезде на Украину, в сентябре 2017 года Саакашвили смог попасть в страну из Польши при помощи толпы сторонников, прорвавшихся через украинских пограничников. В декабре 2017 года политик был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Однако через несколько часов его освободили сторонники и отвели в палаточный городок возле Верховной рады.

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