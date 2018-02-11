Саакашвили рассказал о спасении Сталина его прабабушкой

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, что его прабабушка спасла Сталина. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, его прабабушка Тамара «спасала Сталина от царских жандармов», а тот «за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата».

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата», — прокомментировал Саакашвили свой поход в кино на фильм «Смерть Сталина».

После просмотра Саакашвили назвал фильм «суперкрутым» и сопроводил запись в соцсети фотографией.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Саакашвили дал совет своей партии в Грузии объединиться с оппозицией. Сам он не может вернуться на родину, где ему вынесли заочный приговор за потворство убийцам банкира Сандро Гиргвлиани.