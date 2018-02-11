Саакашвили советует своей партии в Грузии объединиться с оппозицией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал представителям своей бывшей партии «Единое национальное движение» сотрудничать с другими оппозиционными движениями и выдвинуть единого кандидата в президенты.

Об этом политик заявил в воскресенье, 11 февраля.

«Никакой отдельный политический кандидат не будет эффективным… когда в стране существуют такие вызовы, отказываться от объединения — это неверный шаг», — цитирует его «РИА Новости».

«Единое национальное движение» находилось у власти в Грузии девять лет до 2012 года.

Выборы президента в стране состоятся осенью этого года. Сам Саакашвили не может вернуться на родину, где ему вынесли заочный приговор за потворство убийцам банкира Сандро Гиргвлиани.

5 января бывший президент Грузии приговорен к трем годам лишения свободы за то, что сократил тюремный срок обвиненным в убийстве Гиргвлиани сотрудникам полиции.