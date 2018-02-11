Саакашвили дал совет своей бывшей партии в Грузии

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посоветовал членам своей бывшей партии «Единое национальное движение» сотрудничать с другими оппозиционерами и выдвинуть единого кандидата на выборы.

«Партии «Нацдвижение» необходимо провести к президентским выборам праймериз вместе со всеми остальными оппозиционными партиями», — цитирует политика «Газета.ру».

По словам Саакашвили, партии необходимо организовать трехмесячные дебаты «и в результате выдвинуть того человека, который будет иметь самый высокий рейтинг».

5 января Саакашвили был приговорен на родине к трем годам лишения свободы за сокращение тюремного срока обвиненным в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани полицейским.

Выборы президента Грузии состоятся осенью 2018 года. На настоящий момент о желании участвовать в избирательной гонке заявили глава государства Георгий Маргвелашвили, а также оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.