Опубликовано видео задержания Саакашвили в Киеве

На странице Facebook экс-президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили опубликовали видео задержания политика в одном из ресторанов Киева.

В подписи к ролику указывается, что Михаила Саакашвили «били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета».

Как писал портал iz.ru, Саакашвили был задержан в понедельник, 12 февраля, в одном из ресторанов Киева, после чего политика депортировали в Польшу.

По его словам, он намерен вернуться на Украину и в настоящий момент занимается поиском легального способа попасть на территорию страны.