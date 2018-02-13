Опубликовано видео задержания Саакашвили в Киеве
На странице Facebook экс-президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили опубликовали видео задержания политика в одном из ресторанов Киева.
В подписи к ролику указывается, что Михаила Саакашвили «били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета».
Как писал портал iz.ru, Саакашвили был задержан в понедельник, 12 февраля, в одном из ресторанов Киева, после чего политика депортировали в Польшу.
По его словам, он намерен вернуться на Украину и в настоящий момент занимается поиском легального способа попасть на территорию страны.