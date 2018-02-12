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Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о своем намерении найти способ вернуться на Украину. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала ZIK.

По словам Саакашвили, он намерен вернуться на Украину и собирается искать легальный способ вновь попасть на территорию страны, приводит цитату «РИА Новости».

На данный момент политик находится в одной из гостиниц Варшавы под охраной после того, как был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу. Саакашвили отметил, что польская сторона обеспечила ему необходимую защиту, тогда как в Киеве к нему была применена «грубая сила».

Ранее портал iz.ru сообщал, что адвокат бывшего президента Грузии подал заявление о похищении политика в центре Киева в районное отделение министерства внутренних дел.

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