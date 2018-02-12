Адвокат Саакашвили подал заявление о похищении политика

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подал заявление в районное отделение министерства внутренних дел о похищении политика в центре Киева.

Об этом заявили в пресс-службе партии «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии.

«Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения», — сообщается на сайте политического движения.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 февраля, мужчины в камуфляжной форме задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и увезли его в аэропорт Борисполь, откуда он был депортирован в Польшу.

Позднее в Госпогранслужбе Украины заявили, что политик не имеет юридических оснований для возвращения в страну.