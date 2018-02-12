Прямой эфир
Сюжет:

Адвокат Саакашвили подал заявление о похищении политика

0
Фото: Global Look Press/Alexandr Gusev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подал заявление в районное отделение министерства внутренних дел о похищении политика в центре Киева.

Об этом заявили в пресс-службе партии «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии.

«Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения», — сообщается на сайте политического движения.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 февраля, мужчины в камуфляжной форме задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и увезли его в аэропорт Борисполь, откуда он был депортирован в Польшу.

Позднее в Госпогранслужбе Украины заявили, что политик не имеет юридических оснований для возвращения в страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил о невозможности Саакашвили быть украинским политиком
Задержание Саакашвили в киевском ресторане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017