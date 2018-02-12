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Саакашвили прибыл на территорию Польши

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Фото: Global Look Press/Sopa Images/Igor Golovniov
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Погранслужба Польши сообщила о прибытии на территорию республики бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Основанием для его принятия было заявление украинской стороны... Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

Соратник политика Давид Сакварелидзе также подтвердил, что политик прибыл на территорию Польши.

По его словам, сторонники бывшего президента Грузии намерены собраться на акцию протеста у здания администрации президента в Киеве вечером 12 февраля.

Как сообщал портал iz.ru, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был депортирован с Украины за нарушение миграционного законодательства страны.

Официальный представитель украинской госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил информацию и заявил, что политик не имеет юридических оснований для возвращения.

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