Саакашвили рассказал о своей депортации в Польшу

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили по телефону рассказал соратникам подробности о своем выдворении из Украины в Польшу.

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», — заявил политик.

В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко. Он назвал решение президента Украины «проявлением крайней слабости и крайней трусости», передает «Газета.ру».

Позднее на своей странице в Facebook Саакашвили призвал сторонников «спокойно реагировать на их [украинских властей] слабость, реагировать силой духа».

Как ранее сообщал портал iz.ru, экс-президент Грузии заявил, что его «очень хорошо» встретили в Польше.