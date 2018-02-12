Прямой эфир

Саакашвили рассказал о своей депортации в Польшу

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили по телефону рассказал соратникам подробности о своем выдворении из Украины в Польшу.

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», — заявил политик.

В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко. Он назвал решение президента Украины «проявлением крайней слабости и крайней трусости», передает «Газета.ру».

Позднее на своей странице в Facebook Саакашвили призвал сторонников «спокойно реагировать на их [украинских властей] слабость, реагировать силой духа».

Как ранее сообщал портал iz.ru, экс-президент Грузии заявил, что его «очень хорошо» встретили в Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили доволен приемом в Польше после депортации с Украины
Адвокат Саакашвили подал заявление о похищении политика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017