Саакашвили доволен приемом в Польше после депортации с Украины

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его «очень хорошо» встретили в Польше после депортации с Украины.

Видеоролик с этим заявлением политика появился в социальных сетях. На записи Саакашвили называет действия украинских властей в его отношении «похищением».

«Меня очень хорошо встретила польская сторона. А действия украинской стороны были абсолютно возмутительны, это было похищение, незаконное похищение», — заявил Саакашвили.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 февраля, мужчины в камуфляжной форме задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и увезли его в аэропорт Борисполь, откуда он был депортирован в Польшу.

Позднее в гооспогранслужбе Украины заявили, что политик не имеет юридических оснований для возвращения в страну. Адвокат Саакашвили подал в полицию заявление о похищении своего подзащитного.