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Соратница Саакашвили отказалась от гражданства Украины

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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывшая первый замглавы МВД Украины Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства и возобновила гражданство Грузии. 

«На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии», — заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает 5 канал Украины.

13 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении экс-главе МВД Грузии Екатерине Згуладзе украинского гражданства.

17 декабря 2014 года на заседании правительства она была назначена первым заместителем министра внутренних дел Украины.

В мая 2016 года глава украинского МВД Арсен Аваков объявил, что Эка Згуладзе покидает должность его первого заместителя и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников.

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