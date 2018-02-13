Соратница Саакашвили отказалась от гражданства Украины

Бывшая первый замглавы МВД Украины Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства и возобновила гражданство Грузии.

«На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии», — заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает 5 канал Украины.

13 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении экс-главе МВД Грузии Екатерине Згуладзе украинского гражданства.

17 декабря 2014 года на заседании правительства она была назначена первым заместителем министра внутренних дел Украины.

В мая 2016 года глава украинского МВД Арсен Аваков объявил, что Эка Згуладзе покидает должность его первого заместителя и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников.