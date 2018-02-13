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Администрация Порошенко открестилась от депортировавшего Саакашвили самолета

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Самолет, на котором грузинский политик Михаил Саакашвили был депортирован в Польшу, не принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, заявил руководитель отдела департамента информационной политики администрации главы государства Владимир Горковенко.

«Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михаила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк», — написал Горковенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что украинские власти, депортировав Саакашвили, спасли его от грузинского правосудия.

«Лучше на ужин иметь бигос и голонку в польском ресторане, чем тюремную баланду в преобразованной грузинской тюрьме», — резюмировал Горковенко.

Ранее народный депутат Игорь Луценко (партия «Батькивщина») заявил, что Михаил Саакашвили был депортирован на самолете панамской офшорной компании Sky Center Holding Corp., которой якобы владеет президент Украины Петр Порошенко.

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