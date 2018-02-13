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Саакашвили не будет просить политическое убежище в Польше

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Pacific Press/Alexandr Gusev
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не будет просить политическое убежище в Польше. Об этом он сообщил в комментарии для украинского телеканала NewsOne.

«Сейчас я нахожусь под охраной польской полиции. Я разговаривал с руководством министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду», — заверил политик.

Возможную экстрадицию из Польши в Грузию Саакашвили прокомментировал с иронией.

«Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера», — сказал Сакашвили.

По словам политика, у Грузии и Украины нет серьезных обвинений в отношении него.

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля погранслужба Украины задержала Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева. Политик был доставлен в аэропорт, после чего его депортировали в Польшу. Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину.

Политик призвал канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в борьбе с украинским президентом Петром Порошенко.

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