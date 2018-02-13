Саакашвили пообещал сделать украинскую власть нерукопожатной в Европе

Экс-президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили намерен составить список украинских чиновников, которые станут нерукопожатными в Европе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в создании в стране преступной группировки, из-за действий которой страна погрязла в коррупции, передает ТАСС.

По его словам, в «черный список», помимо Порошенко, попадут глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко, олигарх Ринат Азметов и многие другие коррупционеры.

«Мы сделаем их нерукопожатными в Европе», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что в ближайшее время планирует ряд встреч с европейскими и американскими политиками, а также собирается встретиться с семьей, проживающей в Нидерландах.

Михаил Саакашвили был задержан в понедельник, 12 февраля, в одном из ресторанов Киева. Политика доставили в аэропорт, откуда его сопроводили в Польшу.