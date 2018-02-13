Прямой эфир
Сюжет:

Саакашвили пообещал сделать украинскую власть нерукопожатной в Европе

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили намерен составить список украинских чиновников, которые станут нерукопожатными в Европе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в создании в стране преступной группировки, из-за действий которой страна погрязла в коррупции, передает ТАСС.

По его словам, в «черный список», помимо Порошенко, попадут глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко, олигарх Ринат Азметов и многие другие коррупционеры.

«Мы сделаем их нерукопожатными в Европе», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что в ближайшее время планирует ряд встреч с европейскими и американскими политиками, а также собирается встретиться с семьей, проживающей в Нидерландах.

Михаил Саакашвили был задержан в понедельник, 12 февраля, в одном из ресторанов Киева. Политика доставили в аэропорт, откуда его сопроводили в Польшу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили не будет просить политическое убежище в Польше
Соратница Саакашвили отказалась от гражданства Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017