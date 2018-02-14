Саакашвили переехал из Польши в Нидерланды

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее выдворили с украинской территории, переехал из Польши в Нидерланды.

Он был замечен в амстердамском аэропорту Схипхол в среду, 14 февраля.

Саакашвили сегодня прилетел в Амстердам. К жене. pic.twitter.com/98KlsIyS34 — odessa-ua🇺🇦 (@uanews3) February 14, 2018

Политик обратился в миграционную службу Роттердама для получения вида на жительство, так как его жена Сандра Рулофс является гражданкой Нидерландов.

По словам его адвоката, бывший грузинский лидер намерен поселиться в Амстердаме, пишет Nu.nl.

Как сообщал портал iz.ru, бывший губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили ранее подал в киевский суд иск с требованием о признании незаконной его депортации с Украины. Политик был задержан и выдворен в Польшу 12 февраля.