Саакашвили раскрыл свой маршрут по Европе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого депортировали с Украины в Польшу, намерен в среду улететь в Нидерланды, а затем провести встречи во всех европейских странах.

«Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объездить всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица», — сказал политик в эфире грузинского телеканала.

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля погранслужба Украины задержала Саакашвили в одном из ресторанов Киева. Политик был доставлен в аэропорт, после чего его депортировали в Польшу. Находясь в Варшаве, Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину.