Саакашвили обратился в суд Украины из-за депортации

Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили потребовал признать незаконной депортацию из Украины. Иск поступил в окружной административный суд Киева.

Политик в качестве ответчиков назвал Государственную миграционную службу, администрацию Госпогранслужбы и МВД, сообщает пресс-служба окружного суда.

Саакашвили просит признать решение о его депортации из страны и отменить его.

«Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева в понедельник, 12 февраля. Политика доставили в аэропорт Борисполя и депортировали в Польшу.

По его мнению, он был выдворен из страны, поскольку выступал против преступной группировки, созданной президентом Петром Порошенко. Саакашвили также заявил, что намерен вернуться на Украину.