Прокуратура Польши не занимается экстрадицией Саакашвили в Грузию

Прокуратура Польши не ведет разбирательство по поводу экстрадиции в Грузию выдворенного из Украины экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

«Окружная прокуратура Варшавы не ведет такого разбирательства», — приводит РИА «Новости» слова польского прокурора.

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля погранслужба Украины задержала Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева. Политик был доставлен в аэропорт, после чего его депортировали в Польшу. Саакашвили заявил, что не будет просить политическое убежище в Польше и намерен вернуться на Украину.

По словам политика, на этой неделе он прибудет в Нидерланды, а затем проведет ряд встреч в Брюсселе, в Германии и Франции, а затем снова в Польше.