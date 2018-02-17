Саакашвили рассказал, из-за чего произойдет распад Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что Украину ждет распад из-за сепаратистских настроений и концентрации состояния в руках олигархов.

По его словам, около 70% национального капитала находится в руках семи олигархов, среди которых и действующий президент страны Петр Порошенко. Также он отметил, что на главу государства оказывают давление полувоенные формирования, активно действующие в стране, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Рост сепаратистских настроений наблюдается на западе государства. В Закарпатье и Буковине находится множество национальных меньшинств — румын и венгров.

Восток и юг Украины испытывают тяжелые экономические проблемы, а граждане предпочитают иммигрировать. Все эти показатели ведут к растущей криминализации и дезинтеграции страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, что Михаил Саакашвили может находиться в Мюнхене во время проведения конференции по безопасности.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева 12 февраля. Его доставили в аэропорт, а затем депортировали в Польшу. Экс-президент Грузии заявил, что не будет просить политическое убежище в Польше и намерен вернуться на Украину. Позднее политик получил удостоверение личности, переехав из Польши в Нидерланды.