Саакашвили заметили на конференции по безопасности в Мюнхене

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили может находиться в Мюнхене во время проведения конференции по безопасности. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Вы можете спросить его лично, насколько я понимаю, он здесь (в Мюнхене). Мне сказали немецкие коллеги», — приводит слова украинского министра «Интерфакс».

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 12 февраля погранслужбой Украины в одном из ресторанов Киева. Политик был доставлен в аэропорт, после чего его депортировали в Польшу. Саакашвили заявил, что не будет просить политическое убежище в Польше и намерен вернуться на Украину.

Переехав из Польши в Нидерланды, политик получил удостоверение личности.