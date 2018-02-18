Киевляне вышли на митинг против Порошенко

В Киеве стартовала акция протеста против действующего президента Украины Петра Порошенко. Демонстрантов не устраивает социально-экономическая политика, которую проводят власти.

Участники митинга указывают, что из-за действий администрации Порошенко пенсионеры «вынуждены считать копейки», а медицинская реформа «убивает население Украины».

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве состоится ряд массовых мероприятий, в связи с чем в городе усилены меры безопасности.

Как писал портал iz.ru, ранее в полицию поступило сообщение о минировании шести станций столичного метро: «Майдан Незалежности», «Золотые ворота», «Крещатик», «Лев Толстой», «Театральная» и «Университет». Станции были закрыты, ведется проверка.