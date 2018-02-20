Киев назвал «невозможным» размещение белорусских миротворцев в Донбассе

Белорусские миротворцы не могут участвовать в миротворческой миссии ООН на востоке Украины, заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. Причиной этого дипломат назвала то, что Белоруссия — член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем НАТО (в участии в миротворческой миссии. — Ред.), то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии», — заявила Зеркаль украинскому «Пятому каналу».

Портал iz.ru сообщил ранее, что Киев не станет обсуждать введение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.

С инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ минувшей осенью выступил президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Киев, со своей стороны, настаивает на размещении миротворцев ООН на всей территории Украины до границы с Россией.