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Берлин связал отмену санкций к РФ с вводом миротворцев ООН в Донбасс

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Поэтапное снятие санкций с России начнется после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — сказал германский министр на деловом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства со своей стороны высказался за введение контингента «голубых касок», отмечает «РИА Новости».

Он также коснулся вопроса об антироссийских ограничительных мерах, принятых Вашингтоном.

«Мы (в Европе) воспринимаем эти санкции как более чем неоднозначные, они имеют экстерриториальное значение», — отметил германский министр.

Напомним, Европа неоднократно говорила, что цель санкций — добиться выполнения Минских соглашений. Идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН высказал президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. 

Посол ЕС в России Маркус Эдедер заявил в феврале, что миссия ООН помогла бы продвинуться в выполнении первых пунктов Минских соглашений. 

Как сообщал портал iz.ru, Евросоюз не планирует вводить в ближайшее время дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине.

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