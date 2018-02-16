Правительство Украины предложило расширить санкции против России

Правительство Украины хочет расширить ограничительные меры в отношении России.

В частности, предлагается запретить использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникации, которые произведены в РФ.

Соответствующий проект поправок к закону «О санкциях» опубликован на сайте Верховной рады.

Данное предложение в кабмине страны объяснили тем, что Киев должен безотлагательно реагировать на потенциальные угрозы интересам страны и национальной безопасности.

В ближайшее время документ рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Киев ввел санкции против России в 2015 году. Ограничения коснулись более 380 человек. Позднее президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении персональных ограничений в отношении руководителей ряда российских СМИ.