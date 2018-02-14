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Депутаты Рады предложили вернуть Крым силой

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Фото: РИА Новости
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Вернуть Донбасс и Крым под украинское влияние способна только армия страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

По его мнению, благодаря Минским соглашениям Украина смогла привести военное строительство в порядок, а также провести реорганизацию вооруженных сил.

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина». Он уточнил, что армия страны теперь является «одной из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».

Как ранее писал портал iz.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о готовности республики к возможным провокациям Киева во время выборов президента России.

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