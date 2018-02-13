Прямой эфир

Около 1 млн артефактов обнаружили в зоне строительства Крымского моста

0
Фото: most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 1 млн артефактов IV тысячелетия до н.э. было обнаружено в зоне строительства Крымского моста, из них 100 тыс. находок представляют ценность для науки, сообщил во вторник на заседании Общественного совета по строительству моста начальник упрдора «Тамань» (заказчик строительства моста) Роман Новиков.

«Это беспрецедентные археологические работы как в советское, так и в наше время. Было обследовано 500 га территории, на 56 га велись непосредственно раскопки. Порадовало, что цель археологами была достигнута», — сказал Новиков.

По его словам, археологические работы в зоне строительства были проведены с 2014 года. За этот период специалисты извлекли из-под земли фрагмент терракотовой мужской головы, обнаруженной в районе строительства моста. Ученые полагают, находка символизирует бога из Древней Греции периода V века до н.э. В коллекцию также будут включены находки времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Это не первый случай обнаружения артефактов в Крыму. В 2017 году археологи обнаружили на месте строительства трассы «Таврида» более 80 тыс. артефактов. Кроме того, вблизи села Некрасово в Белогорском районе Крыма был найден каменный мост, построенный предположительно во времена правления российской императрицы Екатерины II. 

Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км. Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года. После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи начали раскопки ханского дворца в Симферополе
Древний город найден археологами в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017