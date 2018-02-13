Около 1 млн артефактов обнаружили в зоне строительства Крымского моста

Порядка 1 млн артефактов IV тысячелетия до н.э. было обнаружено в зоне строительства Крымского моста, из них 100 тыс. находок представляют ценность для науки, сообщил во вторник на заседании Общественного совета по строительству моста начальник упрдора «Тамань» (заказчик строительства моста) Роман Новиков.

«Это беспрецедентные археологические работы как в советское, так и в наше время. Было обследовано 500 га территории, на 56 га велись непосредственно раскопки. Порадовало, что цель археологами была достигнута», — сказал Новиков.

По его словам, археологические работы в зоне строительства были проведены с 2014 года. За этот период специалисты извлекли из-под земли фрагмент терракотовой мужской головы, обнаруженной в районе строительства моста. Ученые полагают, находка символизирует бога из Древней Греции периода V века до н.э. В коллекцию также будут включены находки времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Это не первый случай обнаружения артефактов в Крыму. В 2017 году археологи обнаружили на месте строительства трассы «Таврида» более 80 тыс. артефактов. Кроме того, вблизи села Некрасово в Белогорском районе Крыма был найден каменный мост, построенный предположительно во времена правления российской императрицы Екатерины II.

Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км. Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года. После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.