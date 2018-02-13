Похищенных на границе с Крымом российских военных осудили в Киеве

Подольский районный суд Киева признал виновными в дезертирстве и государственной измене российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных из Крыма Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года.

«Суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, — к 13 годам. Они в настоящее время находятся в следственном изоляторе», — заявил их адвокат Валентин Рыбин, передает ТАСС.

Защитник отметил, что готовит апелляционные жалобы на приговор суда.

Напомним, сотрудники СБУ обманным путем заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. Затем Максима Одинцова и Александра Баранова похитили и увезли в Николаевскую область.

В российском МИДе назвали данный инцидент провокацией украинских спецслужб.