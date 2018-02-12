В Крыму подготовились к провокациям Киева во время выборов президента России

Крым готов к возможным провокациям, организованным Украиной. Об этом «Известиям» рассказал глава республики Сергей Аксенов.

В Республике Крым считают, что 18 марта 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы, на территории полуострова могут быть организованы провокации активистами киевского режима.

Основанием для таких предположений стал недавний призыв в Верховной раде Украины помешать организации выборов президента в Крыму.

«Дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики. Провокаций со стороны киевского режима и так называемых активистов мы тоже не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко. Так же, как это было в дни «крымской весны», –– сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что существует и угроза атак международных террористов со стороны границы с Украиной.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В Крыму готовы к провокациям Киева