В Госдуме и Крыму ответили на объяснения экс-депутата Украины об отказе воевать за Крым

Объяснения о причинах отказа Украины воевать за Крым в 2014 году, данные бывшим украинским депутатом от Крыма Андреем Сенченко, прокомментировали в Государственной думе и Крыму.

Так, депутат Госдумы от Крыма и замглавы комитета по дела национальностей Руслам Бальбек отметил, что украинские политики, говоря о Крыме, подменяют «понятие трусости гуманизмом».

«Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчемности в событиях марта 2014 года», — приводит слова Бальбека RT.

Он добавил, что Киев занимается «политическим шулерством», доказывая, что «среди руководителей «майдана были одни пацифисты», а Россия им противопоставила «ястребов войны».

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал заявление Сенченко попыткой снять с действующей украинской власти ответственность за события 2014 года. Кроме того, украинский народ находится «в бездне социально-экономических противоречий, накопившихся за это время, и, конечно, Крым для украинской власти — это то, на чем они пытаются спекулировать, отвлекая общественное мнение от реальных проблем», сказал Ганжара.

Накануне бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко рассказал, что Украина не стала воевать за Крым весной 2014 года по нескольким причинам, сообщил портал iz.ru.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать итоги референдума, называя полуостров «оккупированной территорией».