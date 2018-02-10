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Новая делегация из Германии планирует поездку в Крым

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Фото: Global Look Press/Christian Thiel
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В Крым намерена приехать очередная делегация из Германии, на этот раз о своем желании посетить полуостров заявили представители немецкой партии «Левые», сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме», — цитирует его слова «РИА Новости»

Гемпель также отметил, что немецкие депутаты хотят присутствовать на выборах президента Российской Федерации. Этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне, отметил он. 

Ранее в феврале Крым посетила делегация от правой партии «Альтернатива для Германии». Депутаты не прервали поездку даже после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Их визит завершился 9 февраля.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года.

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