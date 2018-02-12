В Крыму готовы к провокациям Киева

В Крыму в преддверии мартовских президентских выборов усиливают меры безопасности в связи с возможными атаками террористов со стороны украинской границы. Об этом «Известиям» сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в регионе также опасаются провокаций, организованных активистами киевского режима. Сергей Аксенов заверил, что все подобные попытки будут «быстро и жестко пресекаться».

В Республике Крым считают, что 18 марта 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы, на территории полуострова существует вероятность провокаций со стороны Украины. Кроме того, через границу соседнего государства в Крым могут попытаться проникнуть представители международных террористических организаций. Учитывая, что недавно Верховная рада зарегистрировала постановление с призывом помешать организации выборов президента в Крыму, опасения региональных властей имеют под собой весьма реальную почву.

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с «Известиями» отметил, что власти республики уже разработали план действий по пресечению возможных попыток украинских активистов и боевиков различных запрещенных в России организаций дестабилизировать ситуацию в регионе.

— Меры по обеспечению безопасности проведения выборов президента Российской Федерации обсуждались в январе этого года на заседании антитеррористической комиссии в Республике Крым. В состав комиссии входят представители всех силовых ведомств Крыма. Потенциальная угроза может исходить от членов международных террористических организаций, которые могут попытаться проникнуть на территорию полуострова через границу с Украиной, — заявил «Известиям» Сергей Аксенов. — Поэтому дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики. Провокаций со стороны киевского режима и так называемых активистов мы тоже не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко. Так же как это было в дни «крымской весны».

Роль лидера противников голосования в российском Крыму взял на себя депутат Верховной рады от «Народного фронта» Максим Бурбак. Именно он внес в парламент проект постановления, который был зарегистрирован 5 февраля. По словам украинского политика, «всё международное сообщество» должно помешать проведению «так называемых выборов президента в Крыму». Как именно планируется срывать процесс голосования, депутат пока не пояснил. При этом он твердо уверен, что голосование в Крыму нарушает некие нормы международного права.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заверил «Известия», что никакие украинские призывы и попытки сорвать выборы на полуострове не увенчаются успехом.

— Напомню известную пословицу: собака лает, а караван идет. Известно, что Крым — это Россия, и влиять на выборы Киев никак не может. Даже при громадном желании навредить избирательному процессу. Конечно, это не относится к желанию всего украинского населения. Это всё — желание враждебных антироссийских сил, которые сегодня засели в парламенте и украинской власти. Никакого реального смысла и эффекта, разумеется, ни в этих заявлениях, ни в потугах этих представителей власти нет, — подчеркнул Георгий Мурадов, комментируя призыв Верховной рады сорвать выборы президента РФ в Крыму.

При этом не все депутаты украинского парламента поддерживают заявление коллег. Есть те, кто считает данное постановление обычным проявлением популизма, на деле же помешать голосованию крымчан не могут ни Киев, ни международное сообщество. Так, народный депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева заявила «Известиям», что подобные инициативы не приводят к каким-то реальным действиям, но отнимают время от решения насущных проблем Украины.

— Как можно сорвать выборы? Это нереально и бессмысленно. Уверена, голосование пройдет нормально и люди, которые имеют гражданство РФ, сделают свой выбор. Это их конституционное и гражданское право, — считает украинский политик. — Почему-то в Верховной раде каждый день решают вопросы, не связанные с главными для Украины проблемами. Проводятся антиреформы, которые фактически являются геноцидом собственного населения. По оценкам ООН, 62% украинцев сейчас живут за чертой бедности. Фактически уничтожена возможность получить качественную медицинскую помощь, украинцы массово уезжают в Чехию, Россию, Польшу и другие страны. Вместо подобных заявлений надо решить главную задачу — закончить войну и налаживать диалог.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Примечательно, что дата голосования совпала с днем воссоединения Крыма с Россией. Учитывая этот факт, неудивительно, что в республике отмечают возросший риск провокаций с украинской стороны. Однако принятые меры должны способствовать обеспечению безопасного волеизъявления крымчан.