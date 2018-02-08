Информационные вбросы в преддверии выборов

Допинговый скандал вокруг Олимпиады 2016-го, а затем и 2018 года, введение санкций и организация протестов на Болотной — результат работы так называемых «фабрик мысли». Сейчас зарубежные научные центры США, Британии, Германии, Украины и других государств ведут активную работу по дискредитации президентских выборов в России и срыву чемпионата мира по футболу. Такие выводы следуют из доклада «Ресурсы влияния зарубежных «фабрик мысли» на российские общественно-политические процессы», который подготовил Международный институт новейших государств (МИНГ). Эксперты полагают, что в условиях внешнеполитического давления на Россию деятельность иностранных аналитиков — распространенный прием ведения информационной войны.

Избирательные кампании традиционно становятся поводом для идеологических провокаций, уверены исследователи МИНГ. Выборы президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, не станут исключением. Дискредитировать их планируют с помощью давления на избирателей, вмешательства в ход избирательной кампании, организации массовых беспорядков и других методов.

Разработкой технологий для влияния на внутреннюю политику России занимаются научные центры США, Британии, Германии, Украины и других стран, говорится в докладе. Перед украинскими аналитическими центрами, например, стоит задача снизить результат Владимира Путина не менее чем на 5% от рейтинговых показателей в начале кампании. А информационные вбросы будут касаться коррупции (в том числе в Минобороны), невыполнения программы перевооружения и патриотического воспитания молодежи.

Уже подготовлены тысячи «интернет-бойцов», которые через соцсети будут распространять пропагандистские материалы, чтобы повлиять на явку избирателей и результат голосования, уверены эксперты.

Еще одна «спецоперация» направлена против российских спортсменов. Однако главной цели — лишения РФ чемпионата мира по футболу — заказчикам спецоперации добиться не удалось. Тем не менее риск будет сохраняться до начала соревнований, уверены эксперты.

Так, например, в середине января 2018 года в исследовании англо-американской консалтинговой компании IHS сообщалось о возможных терактах в ходе футбольных мероприятий, чтобы отбить у болельщиков желание ехать в Россию.

А в преддверии Олимпиады вслед за спортсменами с проблемой посещения международных мероприятий столкнулись журналисты и политологи, затем был расширен список «нежелательных» бизнесменов. Причем юридического подтверждения вины не требовалось: чтобы попасть в санкционный список, достаточно было лишь подозрения, указывают авторы доклада.

География «фабрик мысли»

Больше всего «фабрик мысли» в США — 1835 (28%). Во всей Европе их 1648 (25%), а в России всего 122 (2%). Число американских «мозговых центров» по сравнению с 1980 годом выросло в два раза. И все они, как утверждают эксперты МИНГ, так или иначе пытаются влиять на политику Вашингтона, в том числе по отношению к Москве.

Концепции «превентивных ударов» и «смены режимов» были разработаны при Джордже Буше-младшем аналитическим центром PNAC. С приходом к власти Дональда Трампа активизировались RAND, The Heritage Foundation, AEI и др. Большинство из них жестко и критично настроены по отношению к России и продвигают идею максимального ужесточения санкций против Москвы, отмечают исследователи.

В свою очередь, ведущий европейский аналитический центр Chatham House подготовил масштабное исследование после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Согласно его прогнозу, Запад должен готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией.

— Политики и в Лондоне, и в Брюсселе строго следуют обозначенным в докладе инструкциям. Их новые документы только нагнетают ситуацию, — отметил директор МИНГ Алексей Мартынов.

Он пояснил, что в январе 2018 года Chatham House выпустил антироссийский доклад о кибербезопасности, в котором говорится, что страны, владеющие ядерным арсеналом, должны разработать методы снижения рисков хакерских атак для систем командования и управления. Пентагон отреагировал на это, пообещав наносить ядерные удары в ответ на масштабные кибератаки.

Угрозу также представляют и аналитические центры постсоветского пространства — Казахстана, Армении, Белоруссии, Молдавии и Украины. Там также активно идет разработка антироссийских стратегий, что создает риски для двусторонних отношений с РФ.

Мнения экспертов

Политконсультант Дмитрий Фетисов в беседе с «Известиями» отметил, что в условиях внешнеполитического давления на Россию деятельность иностранных аналитиков — распространенный прием ведения информационной войны. Целью подобной аналитики является дискредитация государства и отдельных процессов в нем, попытка за счет манипуляций фактами показать мировому сообществу якобы негативное.

— Один из самых заметных примеров — доклад Макларена, во многом на основании которого Россию фактически лишили права участвовать в Олимпиаде. Нельзя исключать, что после успеха допингового скандала оппоненты РФ представят масштабные сфабрикованные доклады, в которых поставят под сомнение легитимность выборов и готовность России к проведению чемпионата, — сказал эксперт.

Политюрист Роман Смирнов считает, что внешняя политика является частью избирательных кампаний почти во всем мире. Глобализация с учетом технологизации коммуникаций — неотъемлемая составляющая современной политики. А влияние бывает как негативным, так и позитивным.

— Другие государства, безусловно, хотят повлиять на внутренние процессы в нашей стране, защитить свои интересы, ослабить конкурентов, — отметил эксперт.

Спортивные мероприятия тоже могут использоваться в политических целях, уточнил Роман Смирнов. Так было всегда, менялись лишь технологии, считает он.