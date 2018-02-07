МИД узнал о плане западных СМИ обвинить РФ в кибератаках на Олимпиаду

Западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает МИД РФ.

К антироссийской кампании могут быть привлечены не только «ангажированные» издания вроде Washington Post и Buzzfeed, но и компании Threatconnect, Trend Micro и Eset, тесно связанные с ЦРУ и АНБ, указывает BFM.

По словам МИД, очередная провокация готовится по «знакомому» сценарию: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, хотя напала на них Грузия.

Министерство отмечает, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты из США заранее подозревают хакеров Fancy Bear в подготовке кибератак на Олимпиаду-2018. По их мнению, кибервзломщики связаны с российской разведкой.