Прямой эфир
Сюжет:

МИД узнал о плане западных СМИ обвинить РФ в кибератаках на Олимпиаду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает МИД РФ.

К антироссийской кампании могут быть привлечены не только «ангажированные» издания вроде Washington Post и Buzzfeed, но и компании Threatconnect, Trend Micro и Eset, тесно связанные с ЦРУ и АНБ, указывает BFM.

По словам МИД, очередная провокация готовится по «знакомому» сценарию: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, хотя напала на них Грузия.

Министерство отмечает, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты из США заранее подозревают хакеров Fancy Bear в подготовке кибератак на Олимпиаду-2018. По их мнению, кибервзломщики связаны с российской разведкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил об отсутствии доказательств о приеме допинга в РФ
В Корее к открытию Олимпиады ожидается потепление
В Канныне синоптики прогнозируют на 9 февраля умеренные холода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017