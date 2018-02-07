Лавров заявил об отсутствии доказательств о приеме допинга в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявил никаких фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга. Об этом он сказал 7 февраля, выступая на мастер-классе для участников всероссийского конкурса «Лидеры России».

«Сейчас нам так же безапелляционно, без фактов говорят, что да, спортивный арбитраж в Лозанне оправдал всех ваших спортсменов из списка 32 человек и тренеров, но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОКа нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Лавров также отметил, что страны старается выводить западных коллег «на более конструктивные отношения».

Ранее сообщалось, что первая часть заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций россиян, которым было отказано в допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане, состоялась 7 февраля. Слушания продолжатся в четверг, 7 февраля.

Окончательное решение ожидается 8 февраля. Сейчас изучаются апелляции 32 спортсменов, которые были отстранены МОКом от ОИ без объяснения причин, а также еще 13 атлетов и 2 тренеров, которые были осуждены комиссией главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, но 1 февраля оправданы CAS.