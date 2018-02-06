Лавров обсудил с датским коллегой «Северный поток – 2»

Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил на встрече с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном «Северный поток– 2». Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась в Москве, Лавров призвал власти Дании рассмотреть заявку на прокладку газопровода по закону, действовавшему на момент ее подачи.

Речь идет о прокладке «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании.

«Подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании, и в целом в Евросоюзе на момент подачи этого обращения», — приводит слова Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Министр напомнил, что Россия подавала заявку в апреле 2017 года, добавляет НСН.

«Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу.

Большинство европейских стран проект поддерживают, однако 30 ноября власти Дании приняли закон, позволяющий правительству прекратить строительство газопровода в территориальных водах страны в целях нацбезопасности. Также против проекта высказываются Польша и США. 12 декабря в Германии выдали первое разрешение на строительство «Северного потока – 2».