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«Газпром» оценил последствия решения Германии по «Северному потоку-2»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Разрешение Германии на строительство и эксплуатацию части газопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах позволяет приступить к строительству самого важного его участка. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода Северный поток – 2» в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», — приводит его слова ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, власти ФРГ 31 января выдали разрешение на строительство участка «Северный поток – 2» в своих территориальных водах, а также одобрили размещение 50-километрового участка газопровода на суше вблизи Грайфсвальда.

Проект «Северный поток – 2», общая стоимость которого оценивается в €9,5 млрд, предполагает строительство двух нитей газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. 

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