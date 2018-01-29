Польша призвала США ввести санкции против «Северного потока – 2»

Варшава просит Вашингтон распространить действие антироссийских санкций на строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток – 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет в том числе о санкциях против России», — цитирует премьера RT со ссылкой на Gazeta Prawna.

Моравецкий отметил, что Польша осталась недовольна тем, как Госдеп США истолковал этот закон в прошлый раз. Польский премьер добавил, что этот вопрос крайне важен для Варшавы, так как «Северный поток – 2» якобы подрывает безопасность как Польши, так и всей Европы.

Ранее Рекс Тиллерсон после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким заявил, что США выступают против строительства «Северного потока – 2».

Отметим, что за строительство трубы вступилась Германия, а французская энергокомпания Engie и вовсе намерена поддерживать проект независимо от санкций США.