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Польша расскажет США об опасностях «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Польши рассчитывают на поддержку Вашингтона в споре с российским «Газпромом» о «Северном потоке – 2», об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в радиоэфире. Реализация этого проекта таит в себе много опасностей, подчеркнул он, сообщает «РИА Новости».

Моравецкий указал, что обсуждение этого вопроса будет в повестке дня переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, который посетит Варшаву в пятницу, 26 января.

Польский премьер отметил, что если «газовое соединение между Россией и Германией» будет реализовано, то транзит российского газа через территорию Украины уже не понадобится. «Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон был полностью осведомлен о связанных с этим угрозах, опасностях и рисках», — сказал он.

Польские власти постоянно контактируют с Белым домом, чтобы снизить монополию «Газпрома», резюмировал Моравецкий.

18 января стало известно, что Германия заступилась за «Северный поток – 2» перед Еврокомиссией. Немногим ранее сообщалось, что французская энергетическая корпорация Engie будет поддерживать проект независимо от санкций США.

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