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Германия одобрила строительство «Северного потока - 2» в своих водах

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Власти Германии выдали разрешение на строительство в своих водах газопровода «Северный поток – 2». 

Также была одобрена прокладка 50-километрового участка на суше вблизи Грайфсвальда, сообщается на сайте оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Процедуры по получению разрешений в России, Финляндии, Швеции и Дании также идут по графику, передает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, по состоянию на конец 2017 года акционеры Nord Stream 2, включая «Газпром», инвестировали в проект около $3 млрд.

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