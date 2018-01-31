Германия одобрила строительство «Северного потока - 2» в своих водах

Власти Германии выдали разрешение на строительство в своих водах газопровода «Северный поток – 2».

Также была одобрена прокладка 50-километрового участка на суше вблизи Грайфсвальда, сообщается на сайте оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Процедуры по получению разрешений в России, Финляндии, Швеции и Дании также идут по графику, передает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, по состоянию на конец 2017 года акционеры Nord Stream 2, включая «Газпром», инвестировали в проект около $3 млрд.