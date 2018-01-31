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Акционеры Nord Stream II предоставили проекту около $3 млрд

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Фото: Global Look Press/Norbert Fellechner
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«Газпром» и западные компании предоставили проекту «Северный поток – 2» около $3 млрд в одинаковых долях по состоянию на конец 2017 года. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора проектной компании Пола Коркорана, бюджет проекта — €9,5 млрд.

Первоначально предполагалось, что в течение 2017 года «Газпром» направит в уставный капитал Nord Stream 2 AG €1,425 млрд.

Партнерами «Газпрома» по проекту являются Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой распространить действие антироссийских санкций на строительство газопровода «Северный поток – 2».

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