Акционеры Nord Stream II предоставили проекту около $3 млрд

«Газпром» и западные компании предоставили проекту «Северный поток – 2» около $3 млрд в одинаковых долях по состоянию на конец 2017 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора проектной компании Пола Коркорана, бюджет проекта — €9,5 млрд.

Первоначально предполагалось, что в течение 2017 года «Газпром» направит в уставный капитал Nord Stream 2 AG €1,425 млрд.

Партнерами «Газпрома» по проекту являются Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой распространить действие антироссийских санкций на строительство газопровода «Северный поток – 2».