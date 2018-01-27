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США выступили против строительства «Северного потока-2»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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США поддерживают Польшу и выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

«Мы видим, что этот проект подрывает стабильность региона», — приводит его слова ТАСС.

По мнению США, «Северный поток» — «очередной инструмент» политического влияния России.

Как ранее заявил Моравецкий, проект угрожает безопасности Центральной Европы, а для Украины может быть и вовсе смертельным.

Однако, за строительство трубы вступилась Германия, а французская энергокомпания Engie и вовсе намерена поддерживать проект независимо от санкций США.

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