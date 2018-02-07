В Корее к открытию Олимпиады ожидается потепление

На момент начала торжественной церемонии открытия ХХХIII зимних Олимпийских игр температура воздуха в прибрежном кластере Каннын может ощутимо повыситься (в последние два дня синоптики фиксировали температуру на уровне минус 15 градусов).

Как сообщил со ссылкой на корейский Центр прогнозирования погоды оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2018, на стадионе «Олимпик Плаза» в Пхенчхане столбик термометра будет достигать отметки от 2 до 5 градусов мороза. Однако из-за возможного сильного ветра зрителями будет ощущаться температура в минус 10 градусов, говорится в сообщении оргкомитета (есть у «Известий»).

В районе «Олимпик Плазы», где 9 февраля будет дан старт зимним Играм, прогнозируется облачная погода, а скорость ветра будет достигать 35 м/с. Торжественная церемония открытия Игр начнется в 20:00 по корейскому времени (14:00 по московскому).

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Вся олимпийская столица сейчас поделена на два кластера — горный и прибрежный. Первый располагается в самом Пхенчхане — там пройдут все соревнования по лыжным видам спорта и сноуборду. Второй кластер организован в городе Каннын, где, помимо «Олимпик Плазы», находятся все ледовые олимпийские арены для хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

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