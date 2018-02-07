Прямой эфир

В Корее к открытию Олимпиады ожидается потепление

В Канныне синоптики прогнозируют на 9 февраля умеренные холода
0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На момент начала торжественной церемонии открытия ХХХIII зимних Олимпийских игр температура воздуха в прибрежном кластере Каннын может ощутимо повыситься (в последние два дня синоптики фиксировали температуру на уровне минус 15 градусов).

Как сообщил со ссылкой на корейский Центр прогнозирования погоды оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2018, на стадионе «Олимпик Плаза» в Пхенчхане столбик термометра будет достигать отметки от 2 до 5 градусов мороза. Однако из-за возможного сильного ветра зрителями будет ощущаться температура в минус 10 градусов, говорится в сообщении оргкомитета (есть у «Известий»).

В районе «Олимпик Плазы», где 9 февраля будет дан старт зимним Играм,  прогнозируется облачная погода, а скорость ветра будет достигать 35 м/с. Торжественная церемония открытия Игр начнется в 20:00 по корейскому времени (14:00 по московскому).

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Вся олимпийская столица сейчас поделена на два кластера — горный и прибрежный. Первый располагается в самом Пхенчхане — там пройдут все соревнования по лыжным видам спорта и сноуборду. Второй кластер организован в городе Каннын, где, помимо «Олимпик Плазы», находятся все ледовые олимпийские арены для хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017