Идеологией в «Единой России» займется Роман Романов

Новое подразделение «Единой России», отвечающее за формирование политической и идеологической повестки партии, может возглавить глава секретариата Андрея Турчака Роман Романов. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника, близких к руководству ЕР. Роман Романов является членом «команды Турчака» и в прошлом возглавлял управление внутренней политики администрации Псковской области. Официальные представители партии не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В «Единой России» заявили, что решение о создании нового подразделения будет принято на ближайшем заседании президиума генсовета, на котором и будет рассмотрен данный вопрос.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы нового подразделения, по словам источников «Известий», близких к руководству ЕР, может стать действующий глава секретариата Андрея Турчака Роман Романов.

— Его кандидатура рассматривается как один из приоритетных вариантов, — сообщил «Известиям» собеседник в партии.

Другой источник «Известий» объясняет выбор кандидатуры Романа Романова тем, что он входит в близкое окружение Андрея Турчака. Вместе с недавно назначенным секретарем генсовета он, как и действующий глава исполкома ЕР Александр Борисов, первый замглавы исполкома Максим Жаворонков и пресс-секретарь секретаря генсовета Оксана Ширан, перешли в состав руководства партии.

Формально положение о новом подразделении еще находится в разработке. В системе исполкома партии уже существуют пять управлений — они отвечают за оргработу, партийные проекты, взаимодействие с регионами, финансовую и хозяйственную часть, а также за работу со СМИ. По словам собеседников «Известий», изменений в составе заместителей главы исполкома не планируется.

Официальные представители ЕР не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

— Более подробная информация появится на следующей неделе, после заседания президиума генсовета, на котором и будет обсуждаться вопрос создания нового подразделения, — заявила «Известиям» пресс-секретарь Андрея Турчака Оксана Ширан.

Роман Романов родился в 1978 году в Томске. В 2000 году окончил исторический факультет Томского государственного педагогического университета и аспирантуру Института образовательных систем в Томске. Первый профессиональный опыт получил на университетской работе. В структуре «Единой России» он стал работать с 2006 года. В 2009 году Роман Романов возглавил управление внутренней политики администрации Псковской области, а в 2014-м — стал заместителем руководителя аппарата областной администрации. С момента перехода Андрея Турчака в руководство «Единой России» в 2017 году возглавляет его секретариат.

О создании новой структуры политуправления, которая будет отвечать за формирование политической повестки партии и ее идеологию, Андрей Турчак заявил 23 января в эфире программы «Полный контакт» на «Вести FM».

По словам секретаря генсовета ЕР, в работе партии ожидаются и другие изменения. После мартовских выборов предполагается провести ее ребрендинг. Как отметил собеседник «Известий» в партии, изменения коснутся внешней атрибутики, а также символа «Единой России» — белого медведя на фоне триколора.

В 2017 году Андрей Турчак в ходе регионального турне заявлял, что исполкомы в субъектах РФ получат дополнительное финансирование на закупку партатрибутики, однако до сегодняшнего дня эти средства ими получены не были. Собеседники «Известий» поясняют, что задержка вызвана именно грядущими изменениями внешних символов партии.