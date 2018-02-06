CAS им не указ

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 15 российских спортсменов, на прошлой неделе выигравших в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне апелляцию на свои пожизненные запреты на участие в Олимпиадах.

Последним шансом получить допуск до Игр в Южной Корее для отечественных атлетов станет ускоренная процедура рассмотрения их жалобы в рамках выездной панели CAS, начавшей работу в нынешней олимпийской столице. Так называемая CAS ad hoc будет принимать решение в течение двух суток после поступления жалобы. Среди тех, кто намерен воспользоваться этой возможностью, — главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпиад Альберт Демченко. Вчера в 15:00 по корейскому времени (09:00 по московскому) 46-летний специалист прилетел в Сеул рейсом из Москвы. Уже после приземления он узнал, что МОК решил не высылать ему приглашение на Игры.

Альберт Демченко. Трехкратный призер Олимпийских игр саночник Альберт Демченко Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Я, разумеется, буду подавать жалобу в CAS с просьбой в ускоренной форме рассмотреть ее — сейчас юристы оформляют необходимые документы, — заявил «Известиям» Альберт Демченко. — В принципе, решение МОК никаких эмоций у меня не вызвало: за последние месяцы эта организация отучила чему-либо удивляться. Поэтому сейчас я не подавлен — стараюсь вообще всегда с оптимизмом смотреть в будущее. В конце концов, не на расстрел же нас ведут. Сейчас думаю только о том, чтобы наши спортсмены сумели успешно выступить.

Напомним, помимо Демченко в четверг в Лозанне также были оправданы еще 28 действующих и бывших атлетов. Из них 15 человек претендовали на участие в предстоящей Олимпиаде в качестве спортсменов и тренеров. Олимпийский комитет России (ОКР) планировал заявить на нее Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву (все — лыжные гонки), Александра Третьякова, Елену Никитину и Марию Орлову (все — скелетон), Ольгу Фаткулину, Артема Кузнецова и Александра Румянцева (все — коньки) и Татьяну Иванову (сани), а также тренеров Альберта Демченко и Сергея Чудинова (скелетон).

лозанна Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Решение МОКа — ожидаемое, — отметил в беседе с «Известиями» спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы российских спортсменов в нескольких выигранных в CAS делах. — Сейчас, по моему мнению, нужно идти в CAS с обжалованием этого решения, всеми действиями занимаются швейцарские адвокаты. Думаю, выездная панель лозаннского суда должна вынести свое решение в течение двух суток. Не возьмусь оценивать вероятность положительного или отрицательного решения по этому вопросу, никогда не делаю подобные прогнозы. Остается только надеется на лучшее.

Все оправданные спортсмены являлись фигурантами расследования комиссии МОКа под председательством Дениса Освальда. Эта группа занималась проверкой данных комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских атлетов на Олимпийских играх – 2014 года в Сочи. Главным «свидетелем» и источником информации в обоих случаях был экс-глава Московского антидопингового центра Григорий Родченков, в январе 2016 года сбежавший в США. В ноябре на основе доклада комиссии Освальда МОК пожизненно отстранил от выступления на Олимпиадах целую группу спортсменов из РФ, а те из них, кто завоевал медали в Сочи, были лишены наград.

5 декабря 2017 года исполком МОКа наложил временную дисквалификацию на ОКР, что означало запрет на выступление наших атлетов в Пхёнчхане под российским флагом. Спортсмены могли поехать в Корею только в нейтральном статусе и лишь после прохождения процедуры приглашения на Игры, которая проводилась по инициативе МОКа. 1 февраля 2018 года CAS удовлетворил жалобу 29 спортсменов, сняв с них пожизненные олимпийские дисквалификации и восстановив статус чемпионов и призеров сочинских Игр. После этого МОК сообщил, что оправдание россиян не означает их допуск до Игр, а президент организации Томас Бах заявил о необходимости реформирования главного спортивного арбитражного суда.

бах Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Россию выбрали в качестве основной мишени, но, на мой взгляд, идет атака на само существование всего олимпийского движения, — заявил «Известиям» 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов. — Мировые спортивные лидеры, в том числе Томас Бах, видимо, этого не понимают. Олимпийские игры — это улучшение отношений между странами и людьми. И в сложных политических отношениях есть страны, которые не заинтересованы в этой дружбе, сближении наций. Поэтому идет такая травля России. Если эта тенденция продолжится, то интерес к Олимпиаде пропадет и постепенно все ведущие спортсмены будут больше готовиться к чемпионатам мира и Европы.

Олимпиада в Пхенчхане стартует 9 февраля и завершится 25 февраля.

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